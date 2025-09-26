Федерация профсоюзов проведёт экоакцию в рамках проекта "Таза Қазақстан"
27 сентября Федерация профсоюзов организует республиканскую экологическую акцию в рамках национального проекта "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.
Мероприятие приурочено сразу к двум значимым датам — 120-летию профсоюзного движения в Казахстане и 35-летию Федерации профсоюзов РК.
Главная цель акции — улучшение экологической ситуации, благоустройство городской среды и формирование экологической ответственности у граждан.
В Астане сотрудники аппарата ФПРК высадят 35 саженцев вязов и ив возле здания на проспекте Туран, 41А. Эта акция символизирует 35-летие Федерации как знак устойчивого развития, сохранения традиций и роста профсоюзного движения.
Параллельно во всех регионах страны членские организации ФПРК присоединятся к инициативе, проведя озеленение, уборку территорий и другие мероприятия в рамках акции "Таза Қазақстан – болашақ үшін".
