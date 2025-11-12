Поздно вечером 11 ноября жители садового общества "Энергетик" на северо-востоке Костаная начали сообщать о новой беде — их участки снова затопили канализационные стоки. Недалеко от дач находится главная канализационная насосная станция (КНС), перекачивающая сточные воды в резервуары.

Как выяснилось, на территории станции произошёл порыв на средней нитке напорного коллектора. В результате фекальные массы разлились по всей площадке КНС и дошли до дачного общества. Масштаб аварии оказался настолько серьёзным, что спасателям пришлось эвакуировать семью из 7 человек. Все подробности в материале корреспондента BAQ.kz.

Для дачников это уже третье подобное происшествие. С момента предыдущего — на той же станции — не прошло и трёх месяцев.

Фото Аскар Кенжетаев

Первая крупная авария произошла в августе: тогда сточные воды также вырвались наружу и затопили более 20 участков в "Энергетике". Люди потеряли урожай картофеля и овощей, у некоторых погибли куры, а фекальные воды попали в скважины с чистой водой.

В коммунальном предприятии "Костанай-Су", обслуживающем станцию, тогда заявили, что порыв был оперативно устранён, а размытую дорогу засыпали щебнем. Однако эти меры не спасли дачников от ущерба.

Компания пообещала компенсации, но только по заявлениям и после индивидуальных проверок.

"Компенсацию получили лишь те, кто дошёл до суда. Назначали экспертизу, и далеко не все её прошли. Кому-то выплатили копейки, посчитав, что пропавший урожай картошки — несущественная потеря", — рассказал председатель садового общества "Энергетик" Денис Вескевич.

Теперь дачники опасаются, что история повторится вновь, ведь проблема на главной КНС так и не решена системно.

Фото Аскар Кенжетаев

Ночной порыв напугал и возмутил жителей садового общества "Энергетик" настолько, что многие теперь намерены обращаться в суд.

По словам председателя товарищества, большинство дачников живут здесь круглый год — для них это не просто сезонные участки, а постоянное место проживания.

"Я живу здесь почти три года. Летом дом уже подтопляло, тогда коммунальщики засыпали дорогу. Сейчас вода снова дошла до ворот. Всё случилось вечером, когда мы с ребёнком делали уроки. Чат дачников просто разрывался от сообщений — все писали, что идёт потоп из фекалий", — рассказал житель общества Сергей.

По его словам, откачку сточных вод проводили до трёх часов ночи, но запах и следы загрязнения остались. Люди боятся, что в этот раз последствия окажутся ещё серьёзнее, чем летом.

Фото Аскар Кенжетаев

Больше всех пострадали от аварии на КНС Купеевы — многодетная семья, живущая в садовом обществе "Энергетик" уже два года.

"У них пятеро детей, старшему — 13 лет, младшему — полтора. Их дом находился в самом конце потока фекалий и принял основной удар. Трещины пошли по стенам, потолок обвалился, пол провалился под воду", — рассказал председатель садового общества Денис Вескевич.

По словам главы семьи Жениса Купеева, вместе с домом затопило весь урожай, хранившийся в подвале, и даже согым, который они недавно купили на зиму.

"Мы переехали сюда из Карасусского района, хотели сэкономить — выращивали овощи, держали хозяйство. Но теперь всё ушло под сточные воды. Это уже третий раз за два года. Весной просто пришла грязная вода, в августе — поток фекалий, но дом ещё удалось восстановить. Сейчас — всё, жить там невозможно", — говорит мужчина.

Фото Аскар Кенжетаев

Семья осталась без жилья накануне зимы и пока не знает, куда идти. Помощи от коммунальщиков или местных властей они пока не получили.

"В акимате нам сказали, что это не чрезвычайная ситуация. Сейчас нас временно переселили в небольшую комнату социального здания на улице Кобланды батыра, 37. Сказали: либо оставайтесь здесь, либо стройте новый дачный дом. А на что строить, если денег нет?" — рассказал глава семьи Женис Купеев.

Несмотря на всё, он надеется, что власти помогут, и семья не встретит зиму на улице.

От потопа пострадали и другие жители садового общества. Фекальные воды зашли в дома, затопили погреба с урожаем, загрязнили скважины с питьевой водой. По данным председателя "Энергетика" Дениса Вескевича, пострадало не 10 участков, как сообщали в "Костанай-Су", а около 20, плюс большая часть проезжей дороги. Общая площадь загрязнения, по оценкам дачников, достигает 30–35 соток.

"Примерно десять семей живут здесь постоянно. Представить, как они теперь будут жить в домах, где грязь и вонь, сложно. Семье с детьми точно нужно новое жильё — до зимы они не восстановятся. Кто и когда возместит ущерб — непонятно, но люди уже готовят иски", — добавил Вескевич.

Факт аварии на главной канализационной насосной станции и эвакуации семьи из садового общества "Энергетик" подтвердили в ГКП "Костанай-Су". Однако, по данным предприятия, масштаб происшествия оказался меньше, чем сообщают дачники.

"Порыв на средней нитке напорного канализационного коллектора привёл к подтоплению технологической площадки насосной станции и прилегающей территории. В частности, затопило 10 дачных участков садового общества „Энергетик“. Одну семью, состоящую из семи взрослых и пятерых детей, пришлось эвакуировать", — сообщили в пресс-службе предприятия.

В "Костанай-Су" уточнили, что из-за аварии был открыт аварийный сброс сточных вод, чтобы предотвратить затопление ещё больших территорий. Сейчас этот сброс находится под постоянным контролем, а откачка с помощью дренажных насосов продолжается.

Фото Аскар Кенжетаев

Кроме того, на самой КНС и на основном канализационном коллекторе пришлось закрыть две задвижки диаметром 1000 мм, а на первом узле станции — ещё одну задвижку диаметром 600 мм. Это означало временную приостановку работы насосной станции.

"Около 22:00 11 ноября подтопление было локализовано, сточные воды направлены в аварийный резервуар. Работы по ликвидации последствий продолжаются, но главная насосная станция уже функционирует в штатном режиме", — сообщили утром 12 ноября в "Костанай-Су".

Фото Аскар Кенжетаев

На месте аварии с утра продолжаются работы. Проезд к дачам размыт, участки по-прежнему стоят в сточных водах. На территории работает экскаватор — рядом с ним видна огромная яма с проржавевшими трубами, одна из которых имеет крупную пробоину посередине. Несколько сотрудников "Костанай-Су" пытаются устранить повреждение.

Поток грязи, ила и песка до сих пор лежит на дороге. Видно, что он смёл сторожку, затопил стоявшую рядом неисправную машину и полностью накрыл нижние участки, расположенные ближе к реке — туда ушёл основной поток фекальных масс.

Главная канализационная насосная станция, где произошёл порыв, — крупнейшая в Костанае. Через неё проходят сточные воды не только областного центра, но и города Тобыл, расположенного на другом берегу реки.

Фото Аскар Кенжетаев

Официальных комментариев о причинах участившихся аварий на КНС пока нет.

По словам председателя садового общества Дениса Вескевича, на станции эксплуатируются три ветки коллектора.

"Как нам объяснили, одну из них заменили на пластик примерно шесть лет назад. А две другие лежат без замены уже по 50–60 лет. Именно они и рвутся одна за другой", — рассказал он.

Фото Аскар Кенжетаев

Как выяснилось, порыв на главной канализационной насосной станции произошёл из-за критического износа сетей. Из трёх ниток коллектора одна рванула ещё в августе и с тех пор находится в ремонте. Всё это время сточные воды шли по двум оставшимся веткам, которые эксплуатируются без замены уже несколько десятилетий.

"Пока ремонтировали вторую нитку, нагрузка легла на третью — и она тоже не выдержала", — объяснил председатель садового общества "Энергетик" Денис Вескевич.

По сути, обе действующие ветки на главной КНС давно выработали свой ресурс и требуют полной замены на современные пластиковые трубы. Однако этот процесс дорогостоящий и быстрым не будет.

Дачники опасаются, что очередной порыв может произойти в любой момент — уже зимой, когда устранить последствия будет куда сложнее. Гарантий безопасности им пока никто не дал.

В этом году ГКП "Костанай-Су" получило значительное финансирование на ремонт сетей. С конца года предприятие планирует реализовать программу в рамках Национального проекта стоимостью почти 10 млрд тенге. Однако пока неизвестно, предусмотрена ли в ней замена старых веток главной насосной станции.

С начала 2025 года предприятие также ввело дифференцированный тариф на холодную воду: при потреблении свыше трёх кубометров жители платят больше. А с 1 марта повысилась стоимость воды для отдельных категорий потребителей — основное население изменения не затронули.