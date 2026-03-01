Казахстанская спортсменка Юлия Феклистова показала лучший результат в составе национальной сборной на юниорском чемпионате мира по фристайлу, который проходит в Айроло, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

В соревнованиях по индивидуальному могулу она заняла 11-е место, остановившись в шаге от попадания в десятку сильнейших.

Другие представительницы Казахстана выступили менее успешно: Юлия Мокина стала 30-й, а Валерия Воловикова заняла 33-е место.

В мужской части турнира лучшим из казахстанцев оказался Денис Раструба, финишировавший 29-м. Далее расположились Ильнар Ибрагимов (32-е место), Алексей Дегтярев (34-е), Даниил Коротков (35-е) и Дмитрий Пятаков (48-е).

На турнире также пройдут соревнования по фристайл-акробатике.