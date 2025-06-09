В Аккольском районе Акмолинской области стартовал амбициозный и инновационный проект - первая в Казахстане молочно-товарная ферма, полностью интегрированная с технологиями искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ. Этот проект не только открывает новую страницу в развитии сельского хозяйства страны, но и задаёт стандарты для аграрного будущего.

ТОО "Енбек", уже несколько лет успешно внедряющее высокие технологии в органическое сельское производство, подняло планку на новый уровень. В этом году на ферме появилась уникальная автоматизированная система с роботами-доярами, работающими с помощью искусственного интеллекта. Умные алгоритмы теперь анализируют состояние животных, управляют процессом дойки, контролируют здоровье стада и оперативно реагируют на любые отклонения.

В основе работы фермы - доильный комплекс GEA Westfalia, признанный мировым лидером в своей области. Эта система позволяет осуществлять процесс дойки без участия человека, индивидуально подходя к каждому животному, что значительно повышает качество молока, снижает стресс у коров и увеличивает производительность.

На данный момент завершён первый этап строительства. Построены современные коровники на 257 мест, родильный и сухостойный блоки, а также специализированные цехи для сепарации и утилизации отходов. Все это обошлось в 160 миллионов тенге. Вдобавок установлена биокомплексная система для переработки отходов, что делает ферму максимально экологичной и устойчивой.

Первая партия племенного скота - 269 голов голштинской породы - была привезена из Дании летом прошлого года. Ожидается поставка еще 547 голов, что в сумме составит 816 животных. К окончанию строительства ферма будет полностью функционировать, создавая 25 новых рабочих мест. Общий объём инвестиций в проект составит более 8 миллиардов тенге.

Аким Аккольского района Биржан Абдрахманов отметил: "Ферма ТОО "Енбек" - это не просто производственный объект, а полноценная модель сельского хозяйства завтрашнего дня. Здесь высокие технологии работают не на замену человеку, а на его помощь и партнёрство".

Проект в Аккольском районе стал знаковым для региона и всей страны. Он демонстрирует, как цифровизация может преобразить сельскую экономику, повысить её конкурентоспособность и сделать её экологически ответственным сектором. Аккольский район уверенно заявляет о себе как о платформе, где создаются основы аграрного будущего Казахстана.

Этот проект, основанный на передовых цифровых решениях и принципах устойчивости, станет примером для других сельскохозяйственных предприятий страны, которые будут следовать этому пути в ближайшие годы.