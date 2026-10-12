Фермер из Костанайской области получит награду ФАО в Риме
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Руководитель крестьянского хозяйства из Алтынсаринского района Костанайской области Гульнара Куанышбаева вошла в число «100 героинь ФАО». На награду Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН претендовали больше 600 женщин из 131 страны. Вручат ее в Риме на Всемирном продовольственном форуме, который проходит с 12 по 16 октября.
Казахстанку лично поздравил и пригласил в штаб-квартиру ФАО генеральный директор организации Цюй Дунъюй. Он отметил ее лидерские качества, преданность делу и вклад в развитие села.
«Своей работой вы продемонстрировали, как женщины преобразуют агропродовольственные системы, улучшают условия жизни в сельской местности, защищают природные ресурсы, расширяют возможности местных сообществ и создают возможности для будущих поколений», - говорится в приглашении.
Куанышбаева по образованию экономист и юрист, начинала бухгалтером совхоза. Свое хозяйство она основала в 2007 году. Сегодня у него больше 3 тысяч гектаров, здесь заготавливают корма, выращивают и откармливают скот, производят говядину. В апреле этого года хозяйство начало строить молочную ферму на 400 голов.
Признание к Куанышбаевой приходит не впервые. В 2021 году она вошла в число героинь проекта «100 историй успеха сельских женщин Казахстана» как пример женского лидерства в сельском хозяйстве.
«Мое жизненное кредо – всегда во всем добиваться положительного результата. Ведь трудности и испытания даются сильным людям», - говорит Гульнара Сагимбаевна.
Инициатива «100 героинь ФАО» стала одним из заметных событий Международного года женщины-фермера, который отмечают в 2026 году.
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