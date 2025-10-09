Фермер расстрелял табун лошадей в Карагандинской области
Возбуждено уголовное дело.
Массовое убийство домашних животных произошло 28 сентября недалеко от села Заречное в Карагандинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету "Вечерняя Караганда". В поле обнаружили 17 лошадей с огнестрельными ранениями, 14 из них погибли.
По словам очевидцев, местный фермер устроил настоящую охоту — он преследовал табун на автомобиле и на ходу расстреливал животных. После инцидента мужчина скрылся. Сельчане, потерявшие скот, опасаются, что дело могут "замять", поскольку предполагаемый стрелок — состоятельный землевладелец.
В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества. По подозрению в преступлении задержан 53-летний житель Нуринского района. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. В полиции подчеркнули, что любые противоправные действия, посягающие на чужое имущество и общественный порядок, будут пресекаться в строгом соответствии с законом.
