Массовое убийство домашних животных произошло 28 сентября недалеко от села Заречное в Карагандинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету "Вечерняя Караганда". В поле обнаружили 17 лошадей с огнестрельными ранениями, 14 из них погибли.

По словам очевидцев, местный фермер устроил настоящую охоту — он преследовал табун на автомобиле и на ходу расстреливал животных. После инцидента мужчина скрылся. Сельчане, потерявшие скот, опасаются, что дело могут "замять", поскольку предполагаемый стрелок — состоятельный землевладелец.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества. По подозрению в преступлении задержан 53-летний житель Нуринского района. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. В полиции подчеркнули, что любые противоправные действия, посягающие на чужое имущество и общественный порядок, будут пресекаться в строгом соответствии с законом.