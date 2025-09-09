Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов выступил с подробным докладом на заседании Правительства, посвящённом реализации Послания Президента "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", передает BAQ.KZ.

По словам министра, ведомство заложило прочную институциональную и правовую базу для устойчивого развития водной отрасли. Ключевыми документами стали Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года, Комплексный план развития отрасли и новый Водный кодекс.

"Для системного решения задач по модернизации и устойчивого развития водной отрасли Министерством сформирована правовая и институциональная база, включающая Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года, Комплексный план развития водной отрасли и новый Водный кодекс. Данные документы закрепляют ключевые целевые индикаторы и меры по их достижению – от реконструкции и технического переоснащения гидротехнических сооружений до внедрения передовых цифровых технологий", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Для подготовки профессиональных кадров в июле 2024 года был создан Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации. Совместно с университетом Корвина (Венгрия) здесь внедрили двухдипломную программу магистратуры по управлению водными ресурсами с акцентом на водную дипломатию. Также при поддержке ЕС в университете появится Центр водной дипломатии по линии Erasmus Mundus.

В 2025 году 125 специалистов прошли обучение в Китае, ещё 200 поедут в 2026 году. Количество вузов, обучающих по водным специальностям, выросло с 9 до 13, а общее число студентов по данным на 1 сентября 2025 года — около 2500 человек.

Отдельное внимание в докладе министр уделил цифровой трансформации водного сектора. При поддержке Евразийского банка развития создаётся Национальная информационная система, интегрирующая данные о поверхностных и подземных водах.

"Для искоренения "черного рынка" воды в июле 2024 года создан Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, численность сотрудников бассейновых водных инспекций увеличена с 98 до 241 специалиста с открытием отделов в каждом областном центре. Расширены полномочия инспекторов, упрощены проверочные процедуры, усилена административная ответственность за нарушения водного законодательства", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В рамках реформы уже автоматизировано свыше 3500 км оросительных каналов, и этот процесс продолжится: до конца 2028 года будут модернизированы все 367 ключевых объектов. В целом до 2030 года планируется реконструкция более 14 000 км ирригационных каналов, что должно снизить потери воды с 50% до 35%.

На поддержку фермеров в 2026–2028 годах выделят 214,6 млрд тенге. Меры включают возмещение до 80% затрат на водосберегающие технологии и повышенные тарифы за сверхнормативное потребление.

Для промышленности Водный кодекс предусматривает поэтапный переход к оборотному и повторному водоснабжению. За 7 лет предприятия обязаны внедрить эти меры, чтобы увеличить долю повторного использования воды с 13% до 28% к 2030 году.

Большое внимание Министерство уделяет формированию водосберегающего мышления. С 2024 года проведены акции, уроки и исследования, направленные на воспитание бережного отношения к воде у школьников и студентов.