В Казахстане фермерам возмещают до 80% затрат на установку систем капельного и дождевального орошения. На эти цели в 2026 году предусмотрено 58,5 млрд тенге. Кто может получить субсидии, сколько денег выделяют на гектар и какие условия необходимо выполнить, выяснила корреспондент BAQ.KZ.

Сколько денег могут вернуть фермерам?

Государство компенсирует часть расходов на покупку и установку водосберегающего оборудования. С апреля 2025 года за эти субсидии отвечает Министерство водных ресурсов и ирригации.

Размер компенсации может достигать 80% нормативной стоимости затрат. Такая поддержка предусмотрена для исторически орошаемых земель при соблюдении установленных условий.

Для каждого вида оборудования действуют свои лимиты:

Капельное орошение – до 800 тысяч тенге на гектар.

Дождевальные машины для полей площадью до 50 гектаров – до 800 тысяч тенге на гектар.

Дождевальные машины для полей больше 50 гектаров – до 600 тысяч тенге на гектар.

Оборудование для забора и подачи воды – до 800 тысяч тенге на гектар.

При этом указанные суммы – предельные нормативы, а не гарантированная выплата каждому фермеру. Фактическая субсидия рассчитывается по установленным правилам.

Кто может получить субсидии?

На господдержку могут рассчитывать сельхозтоваропроизводители, которые приобретают и устанавливают водосберегающее оборудование и соответствуют требованиям субсидирования.

Есть два основных условия: заключить соглашение о целевом использовании инвестиций и не продавать приобретенное оборудование в течение трех лет.

Если фермер нарушит обязательства, полученные деньги придется вернуть государству.

Субсидии выплачивают в порядке поступления заявок и в пределах выделенного бюджета.

Сколько полей уже перешли на экономный полив?

В Казахстане ежегодно планируют внедрять водосберегающие технологии как минимум на 150 тысячах гектаров.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, показатели за последние три года выглядят так:

К 2030 году общая площадь полей с водосберегающими технологиями должна достичь 1,36 млн гектаров.

При этом министерство не предоставило данные по отдельным регионам и показатели за 2023 год.

Сколько воды удается сэкономить?

Главное преимущество новых систем – более рациональное использование воды.

При капельном орошении вода поступает прямо к корням растений, а при дождевальном равномерно распределяется по полю. Это позволяет сократить потери и автоматизировать полив.

По оценкам министерства, такие технологии могут снизить потребление воды на 20–30% и обеспечить экономию около 2,2 млрд кубометров.

Уже есть и фактические результаты. По итогам 2025 года водосберегающие технологии применялись на 543,5 тысячи гектаров. Благодаря этому удалось сэкономить 874 млн кубометров воды.

Однако эффективность зависит от выращиваемых культур, климата, состояния оборудования и правильной организации полива.

Сколько миллиардов выделили на субсидии?

Финансирование водосберегающих технологий увеличивается.

В 2025 году на это направление направили около 24,2 млрд тенге.

В 2026 году на инвестиционные субсидии фермерам предусмотрели 58,5 млрд тенге. По данным министерства, около 80% этой суммы уже освоено. Оставшиеся средства планируют использовать до конца года.

На следующие три года – с 2026 по 2028 год – предусмотрено 214,6 млрд тенге. Это в четыре раза больше, чем за предыдущий трехлетний период.

Дополнительно 13,5 млрд тенге выделили на субсидирование услуг по подаче поливной воды.

Почему фермеры не спешат устанавливать новые системы?

Несмотря на субсидии, переход на современный полив остается дорогим.

Главная проблема – высокая стоимость оборудования. Фермеру сначала нужны деньги на покупку и установку системы. Не у всех хозяйств есть такие средства.

Есть и другие препятствия: изношенные оросительные сети, нехватка инженерной инфраструктуры и ограниченные финансовые возможности аграриев.

Чтобы сделать новые технологии доступнее, государство увеличило субсидирование стоимости поливной воды. Для хозяйств, использующих водосберегающие технологии, размер поддержки повышается с 60% до 85%.

Кроме того, планируется субсидировать покупку лазерных планировщиков полей, компенсировать расходы на электроэнергию для подъема подземных вод и поддерживать работы по влагозарядковому поливу и промывке засоленных почв.

В министерстве также сообщили о планах развивать производство поливного оборудования внутри Казахстана и контролировать качество отечественной продукции.