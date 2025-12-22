Национальный зерновой оператор по поручению Правительства начинает приём заявок от сельхозпроизводителей на раннее финансирование весенних полевых работ по программе форвардного закупа на 2026 год. На эти цели планируется направить порядка 40 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.

Государственная мера поддержки распространяется на мелкие, средние и крупные агропредприятия. В рамках программы сохраняется акцент на стимулирование производства высокомаржинальных культур. В новом аграрном сезоне также предусмотрено авансирование хозяйств, занимающихся выращиванием кукурузы.

Согласно условиям форвардных контрактов, Продкорпорация перечисляет предоплату сельхозпроизводителям до начала весенней посевной кампании. Это позволяет аграриям заранее подготовиться к проведению полевых работ. После сбора урожая и поставки продукции в ресурсы национального оператора фермеры смогут получить доплату за зерно в зависимости от рыночной конъюнктуры. Закупочные цены традиционно устанавливаются осенью.

Размер предварительной выплаты с учётом НДС на 2026 год составит:

пшеница мягкая и твёрдая — 60 тыс. тенге за тонну;

ячмень — 50 тыс. тенге за тонну;

кукуруза — 50 тыс. тенге за тонну;

подсолнечник — 100 тыс. тенге за тонну;

семена льна масличного и рапса — 100 тыс. тенге за тонну.

В целях справедливого распределения финансирования все заявки сельхозпроизводителей на заключение форвардных контрактов будут направляться на утверждение координационным советам при акиматах областей.

Сроки исполнения обязательств по договорам форвардного закупа установлены: