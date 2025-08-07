Фермерские продукты и ремесло из Таджикистана представят на ярмарке в Астане
Праздник вкуса и традиций.
16 и 17 августа на территории у "Барыс-Арены" состоится масштабная ярмарка фермерской и ремесленной продукции из Согдийской области Таджикистана, передает BAQ.KZ.
Таджикские предприниматели представят свыше 1 000 тонн сельхозпродукции, включая: свежие фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, бахчевые культуры и многое другое.
Помимо продуктов, на ярмарке можно будет приобрести изделия народных ремесел, созданные в лучших восточных традициях. Посетителей ждут красочные прилавки, национальная музыка и восточная кухня.
Цель мероприятия — укрепление международного сотрудничества, развитие торговли и поддержка малого и среднего бизнеса.
График работы ярмарки:
- 16 августа (суббота): с 11:00 до 19:00
- 17 августа (воскресенье): с 10:00 до 19:00
Место: территория у "Барыс-Арены"
Организаторы приглашают всех жителей и гостей столицы ощутить вкус Востока и атмосферу настоящего таджикского базара.
