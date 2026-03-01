Фермерские продукты по доступным ценам предложат жителям Алматы
С наступлением марта в Алматы стартуют первые весенние ярмарки выходного дня. Как сообщили в пресс-службе акимата города, 7 и 8 марта 315 фермеров и товаропроизводителей из Алматы и Алматинской области привезут на продажу около 2000 тонн продовольственной продукции, передает BAQ.KZ.
По информации акимата, покупателям предложат более тысячи наименований товаров. На ярмарках можно будет приобрести овощи и фрукты, мясо, птицу, рыбу, молочную и колбасную продукцию, яйца, бакалею, мед, растительное масло и другие продукты.
Отмечается, что социально значимые продовольственные товары будут реализовываться по рекомендованным ценам, установленным управлением предпринимательства и инвестиций в рамках механизма стабилизации цен.
Кроме того, за счет отсутствия посредников участники ярмарок смогут продавать собственную продукцию в среднем на 10–15% ниже рыночной стоимости.
В настоящее время СПК “Алматы” проводит ярмарки выходного дня в четырех районах города каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00.
Ярмарки расположены по следующим адресам:
в Алмалинском районе — на пересечении улиц Масанчи и Гоголя;
в Бостандыкском районе — в микрорайоне Казахфильм;
в Ауэзовском районе — на пересечении улицы Утеген батыра и проспекта Абая;
в Медеуском районе — на пересечении улиц Мендыкулова и Бектурова.
