С наступлением марта в Алматы стартуют первые весенние ярмарки выходного дня. Как сообщили в пресс-службе акимата города, 7 и 8 марта 315 фермеров и товаропроизводителей из Алматы и Алматинской области привезут на продажу около 2000 тонн продовольственной продукции, передает BAQ.KZ.

По информации акимата, покупателям предложат более тысячи наименований товаров. На ярмарках можно будет приобрести овощи и фрукты, мясо, птицу, рыбу, молочную и колбасную продукцию, яйца, бакалею, мед, растительное масло и другие продукты.

Отмечается, что социально значимые продовольственные товары будут реализовываться по рекомендованным ценам, установленным управлением предпринимательства и инвестиций в рамках механизма стабилизации цен.

Кроме того, за счет отсутствия посредников участники ярмарок смогут продавать собственную продукцию в среднем на 10–15% ниже рыночной стоимости.

В настоящее время СПК “Алматы” проводит ярмарки выходного дня в четырех районах города каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00.

Ярмарки расположены по следующим адресам:

в Алмалинском районе — на пересечении улиц Масанчи и Гоголя;

в Бостандыкском районе — в микрорайоне Казахфильм;

в Ауэзовском районе — на пересечении улицы Утеген батыра и проспекта Абая;

в Медеуском районе — на пересечении улиц Мендыкулова и Бектурова.