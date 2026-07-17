Фермерскую продукцию из разных регионов страны представят в Астане

Жители и гости столицы смогут приобрести фермерские продукты напрямую от производителей.

В Астане 18 и 19 июля состоится очередная городская сельскохозяйственная ярмарка.

На площадке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из разных регионов Казахстана. Посетителям предложат широкий выбор товаров: свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, выпечку, мучные изделия, натуральные соки, варенье, джемы и другие продукты.

Ярмарка пройдет в торговом центре «Keryen Joly» по адресу: шоссе Алаш, 35Б. Время работы – с 10:00 до 19:00.

Для удобства посетителей рядом с местом проведения мероприятия курсируют автобусы по маршрутам №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.