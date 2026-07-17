Фермерскую продукцию из разных регионов страны представят в Астане
17 Июля 2026, 19:51
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17 Июля 2026, 19:5117 Июля 2026, 19:51
100Фото: Архив BAQ.kz
Жители и гости столицы смогут приобрести фермерские продукты напрямую от производителей.
В Астане 18 и 19 июля состоится очередная городская сельскохозяйственная ярмарка.
На площадке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из разных регионов Казахстана. Посетителям предложат широкий выбор товаров: свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, выпечку, мучные изделия, натуральные соки, варенье, джемы и другие продукты.
Ярмарка пройдет в торговом центре «Keryen Joly» по адресу: шоссе Алаш, 35Б. Время работы – с 10:00 до 19:00.
Для удобства посетителей рядом с местом проведения мероприятия курсируют автобусы по маршрутам №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.
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