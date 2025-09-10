Очередная региональная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Астане 13 и 14 сентября. На этот раз свою продукцию представят товаропроизводители Кызылординской и Актюбинской областей, передает BAQ.KZ.

На ярмарке аграрии Кызылординской и Актюбинской областей предложат разнообразие мясной, рыбной, молочной, бакалейной продукции, а также овощей и фруктов. Весь товар реализуется напрямую от фермеров, что способствует как повышению доступности продовольствия, так и поддержке отечественного производителя.

Сельхозтоваропроизводители привезут в Астану более 650 тонн продукции, в том числе 210 тонн бахчевых, 200 тонн бакалейной продукции, 90 тонн мяса и мясопродуктов, 60 тонн овощей и фруктов, 24 тыс. яиц, 22 тонны рыбы, 17 тонн молочных продуктов и порядка 30 тонн прочих продуктов питания.

Жители и гости столицы смогут также насладиться концертной программой с участием творческих коллективов регионов. Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00 часов.

Напомним, что в этом году, ярмарка проходит на территории парковки ипподрома "Казанат".

Также для удобства жителей и гостей столицы к месту проведения ярмарок курсируют автобусные маршруты № 18, 37 и 303.