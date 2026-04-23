Фермеры Мангистау требуют компенсации после массового падежа скота

Фермеры Мангистауской области обратились к властям с требованием возместить ущерб и организовать утилизацию погибших животных после последствий непогоды, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам аграриев, в Каракиянском районе зафиксирован массовый падеж скота, вызванный сильными ливнями. Осадки привели к образованию болотистых и илистых участков, в которых животные начали массово гибнуть.

В районном акимате подтвердили информацию и озвучили официальные данные. Так, за 20 апреля погибло 237 голов скота, среди которых 108 лошадей, 5 молодых лошадей (тай), 10 жеребят, 2 верблюда, 5 верблюжат, а также 107 овец и коз.

На следующий день, 21 апреля, зарегистрирован падеж еще 316 животных: 134 лошади, 9 тай, 19 жеребят и 154 головы овец и коз.

Таким образом, всего за два дня стихии в районе погибло 553 головы скота.

Фермеры настаивают на выплате компенсаций и просят оперативно принять меры по утилизации туш животных, чтобы избежать ухудшения санитарной ситуации.