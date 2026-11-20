Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении работников сельского хозяйства. Государственные награды получили фермеры, механизаторы, животноводы и руководители агропредприятий из разных регионов Казахстана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Указ подписан 20 ноября. За вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли награждены 18 человек. Среди них также основатель российского агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков.

Ордена «Парасат» удостоены глава крестьянского хозяйства «Женис» из Западно-Казахстанской области Бийбыт Асанов и ветеран сельскохозяйственной отрасли из Кызылординской области Бахыт Нуртазаев.

Орденом «Достық» II степени награждён основатель и президент агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков.

Орден «Құрмет» получили четыре представителя аграрной отрасли:

Сейтжан Балжигитов – глава КХ «Достан Ата», Атырауская область;

Куаныш Ищанов – директор ТОО «Айс-плюс», Актюбинская область;

Каирбай Макатов – глава КХ «Бижан», Костанайская область;

Ислам Хуршудов – скотник ТОО «Агро Балтабай», Алматинская область.

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени отмечены табунщик Макиш Аменов из области Ұлытау, скотник Рустем Ахметжанов из Алматинской области, механизатор-тракторист Виктор Клишин из Акмолинской области и механизатор Куандык Темирбаев из Павлодарской области.

Медаль «Ерен еңбегі үшін» получили зоотехник Даурен Абдраимов из области Абай, верблюдовод Өтепберген Әбсәттәр из Туркестанской области, телятница Алия Капарова из Акмолинской области и старший пастух Бауыржан Сейдахметов из Мангистауской области.

Ещё четырём представителям отрасли присвоено почётное звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері». Его удостоены директор Меркенского сырзавода Дастан Айтуленов, директор ТОО «Астык-STEM» Сергей Звольский, директор ТОО «Кайнар» Сейтжапар Ныгметов и глава КХ «Егемендік» Жумаш Тезекбаев.

Награждение состоялось в день проведения III Форума работников сельского хозяйства в Астане.