Сотни фермеров на тракторах устроили акцию протеста в Париже, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

По информации телеканала BFMTV, они выступают против подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР (общим рынком стран Южной Америки).



Также фермеры выражают несогласие с действиями французского правительства по борьбе со вспышкой дерматоза, поражающего крупный рогатый скот, и требуют упрощения административных процедур, считая существующие правила слишком ограничительными.



Ночью на тракторах с включенными фарами десятки разгневанных фермеров из разных регионов Франции въехали в Париж. Тракторы были замечены, в частности, у Эйфелевой башни, Триумфальной арки и перед зданием Национального собрания Франции. По данным Министерства внутренних дел республики, в настоящее время в Париже находится около сотни тракторов.



Как передает корреспондент ТАСС с места событий, протестующие фермеры скандируют лозунги и держат плакаты с надписями: "Спасем наших аграриев", "МЕРКОСУР убьет французское сельское хозяйство", "За справедливость в аграрном секторе". В правительстве Франции в свою очередь осудили протест, назвав его "неприемлемым".



Ранее французские фермеры пригрозили устроить осаду Парижа из тысячи тракторов, если власти не прекратят принудительный забой скота из-за вспышки дерматита и не помешают подписанию торгового соглашения ЕС со странами МЕРКОСУР.



Подобные акции протеста проходят и в других европейских странах, в том числе в Бельгии, Польше и Греции