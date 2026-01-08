Фермеры на тракторах протестуют в Париже
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сотни фермеров на тракторах устроили акцию протеста в Париже, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
По информации телеканала BFMTV, они выступают против подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР (общим рынком стран Южной Америки).
Также фермеры выражают несогласие с действиями французского правительства по борьбе со вспышкой дерматоза, поражающего крупный рогатый скот, и требуют упрощения административных процедур, считая существующие правила слишком ограничительными.
Ночью на тракторах с включенными фарами десятки разгневанных фермеров из разных регионов Франции въехали в Париж. Тракторы были замечены, в частности, у Эйфелевой башни, Триумфальной арки и перед зданием Национального собрания Франции. По данным Министерства внутренних дел республики, в настоящее время в Париже находится около сотни тракторов.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, протестующие фермеры скандируют лозунги и держат плакаты с надписями: "Спасем наших аграриев", "МЕРКОСУР убьет французское сельское хозяйство", "За справедливость в аграрном секторе". В правительстве Франции в свою очередь осудили протест, назвав его "неприемлемым".
Ранее французские фермеры пригрозили устроить осаду Парижа из тысячи тракторов, если власти не прекратят принудительный забой скота из-за вспышки дерматита и не помешают подписанию торгового соглашения ЕС со странами МЕРКОСУР.
Подобные акции протеста проходят и в других европейских странах, в том числе в Бельгии, Польше и Греции
Самое читаемое
- Венесуэла объявила семидневный национальный траур в память о погибших при защите страны
- Солдат срочной службы скончался в Шымкенте, возбуждено уголовное дело
- Крупный пожар в Алматы: горит склад на Северном кольце
- США разрешают продажи до 50 млн баррелей венесуэльской нефти
- Мошенники выдают себя за "Казатомпром": полиция предупреждает казахстанцев