Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и финансовым институтам обеспечить своевременное проведение весенне-полевых работ, а также расширить меры поддержки аграриев. В рамках исполнения этого поручения с 1 октября 2025 года стартует приём заявок по программе "Кең дала 2026", передает BAQ.KZ.

Программа направлена на предоставление раннего финансирования фермерам, что позволяет им заблаговременно подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону. Средства могут быть использованы на закупку горюче-смазочных материалов, удобрений, ремонт техники и формирование необходимого запаса семян.

Механизм раннего финансирования уже показал высокую востребованность: в 2025 году на программу выделено 700 млрд тенге, из которых более 500 млрд уже выдано. Фермеры могут получить льготные кредиты с ставкой 5% годовых. При необходимости до 85% суммы займа покрывается гарантией Фонда "Даму".

Финансирование осуществляется через филиалы АО "Аграрная кредитная корпорация" и партнерские финансовые институты по всей стране. Такие меры поддержки призваны обеспечить эффективное проведение посевной кампании и устойчивое развитие аграрного сектора Казахстана.