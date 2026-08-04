Фермеры смогут онлайн отслеживать свободные сельхозземли в Казахстане

В Казахстане заработает единая земельная карта, на которой потенциальные землепользователи смогут в режиме реального времени видеть свободные участки и сроки их перераспределения. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, жалобы фермеров на нехватку земли чаще всего касаются участков, расположенных рядом с населенными пунктами, а также плодородных пахотных земель.

«Мы занимаем достаточно комфортное положение по наличию земельных ресурсов. Когда поступают такие жалобы, мы их анализируем, и большинство тех потенциальных землепользователей, которые говорят об отсутствии земель, имеют в виду земли, находящиеся вблизи населенных пунктов», – сказал Азат Султанов.

Вице-министр пояснил, что животноводы заинтересованы в пастбищах рядом с селами, чтобы не перегонять скот на удаленные участки. Схожая ситуация наблюдается и с пашней.

«Когда говорится о пашне, это тоже. Мы говорим о плодородных землях, там никто не хочет заниматься восстановлением бывших ранее в обороте земель, потому что это большие инвестиции», – отметил он.

По данным Министерства сельского хозяйства, в рамках поручения Главы государства было изъято 13,5 млн гектаров земель. Практически все они уже перераспределены.

«Из 13,5 миллионов гектаров, изъятых в рамках поручения Главы государства, было поручение до середины года их перераспределить. Практически все земли в настоящее время перераспределены», – сообщил Азат Султанов.

Следующим этапом станет повышение прозрачности распределения участков. На сайтах акиматов планируют публиковать информацию о свободных землях и этапах принятия решений.

«Будет действовать земельная карта, то есть потенциальный землепользователь будет в режиме реального времени видеть, какие земельные участки в настоящее время свободны и готовятся к перераспределению», – сказал вице-министр.

По его словам, информация будет доступна на сайтах каждого акимата. Кроме того, продолжит работу единая земельная карта, где будут отображаться участки по всей стране.