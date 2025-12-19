Тысячи фермеров из всех стран Европейского союза прибыли в Брюссель для участия в масштабной акции протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур. Демонстрация проходит в европейском квартале столицы Бельгии в дни саммита лидеров Евросоюза, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Бульвар короля Альберта II практически полностью занят палатками, которые установили делегации фермеров из разных стран ЕС. На месте уже собрались несколько тысяч участников, обстановка остается спокойной: вдоль улицы работают точки с уличной едой и напитками.

Организатором акции выступает европейское фермерское объединение Copa-Cogeca. Ранее участникам рекомендовали отказаться от использования тракторов и ограничиться пешим форматом демонстрации. Однако, несмотря на это, в город въехала колонна примерно из тысячи тракторов, преимущественно из Франции и Бельгии, что привело к серьезным заторам в центре Брюсселя.

По мнению представителей Copa-Cogeca, соглашение с Меркосур угрожает интересам европейских фермеров, работников агросектора и потребителей, а также может нанести ущерб экологии. Они утверждают, что давление на рынок и снижение закупочных цен для производителей в ЕС уже ощущаются.

Голосования по торговому договору запланированы в Совете ЕС на 18 и 19 декабря. При этом ранее сообщалось, что Франция и Италия выступают за перенос рассмотрения соглашения на более поздний срок, несмотря на заявления о возможном подписании документа до конца декабря.