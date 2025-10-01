В Жамбылской области складывается критическая ситуация в сельском хозяйстве. Тысячи фермеров стоят перед угрозой банкротства после трёх лет подряд тяжелейших испытаний – засухи, ценового обвала и отсутствия господдержки, передаёт корреспондент BAQ.KZ. Об этом заявил депутат Мажилиса Ерболат Саурыков, направивший депутатский запрос премьер-министру Олжасу Бектенову.

По словам депутата, проблемы начались ещё в 2023 году, когда засуха оставила без урожая тысячи хозяйств. Однако компенсацию получили лишь владельцы орошаемых земель, тогда как фермеры на богарных угодьях остались ни с чем.

2024 год, наоборот, выдался урожайным, но казахстанское зерно обесценилось из-за наплыва дешёвого российского.

"Казахстанские аграрии не смогли реализовать свою продукцию. Убытки не были покрыты, дохода не поступило. К тому же выплаты субсидий задерживались, что еще больше ухудшило положение фермеров", – отметил Саурыков.

В этом году засуха повторилась. В Туркестанской области власти объявили ЧС, но в Жамбылской – нет. Это автоматически лишило фермеров права на субсидии и инвестиционную поддержку. Тысячи хозяйств сейчас находятся на грани банкротства.

Особое возмущение депутатов вызвала политика Аграрной кредитной корпорации, которая требует от фермеров полного погашения долгов, несмотря на засуху.

"Мы считаем это откровенно несправедливым", – заявил Саурыков.

По данным "КазАгроФинанс", только в июле текущего года в Жамбылской области было зарегистрировано 62 проблемных проекта. Осенью этот показатель может увеличиться вдвое. Это значит, что сотни хозяйств лишатся техники и будут обречены на массовое банкротство. А это уже судьба не только фермеров, но и тысяч жителей села.

Фракция "Ауыл" требует от правительства немедленно ввести пакет антикризисных мер: отсрочку по всем кредитам и лизингу без штрафов, выплату задолженностей по субсидиям, реформу самой системы субсидирования, а также разработку отдельной программы для южных регионов страны с учётом их климатических особенностей.