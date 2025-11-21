Журнал Forbes представил новый рейтинг самых дорогих команд "Формулы-1", в котором средняя стоимость участников выросла до $3,6 млрд - на 89% больше, чем в 2023 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

Рост оценок аналитики связывают с действующим с 2021 года бюджетным ограничением. Благодаря ему шесть команд стали прибыльными.

Третий год подряд лидером стала Ferrari, оценённая в $6,5 млрд. Выручка итальянской команды достигла $670 млн, а операционная прибыль - $80 млн. Несмотря на то что Скудерия не выигрывала Кубок конструкторов с 2008 года, она остаётся самой популярной командой чемпионата. По данным Blinkfire, её медиаценность для спонсоров на 44% выше, чем у любого конкурента.

Второе место занимает Mercedes, оценённый в $6 млрд в рамках сделки по продаже 5% акций основателю CrowdStrike. За два года стоимость команды выросла на 57%. При этом Mercedes опережает Ferrari по финансовым показателям: выручка составила $799 млн, прибыль - $202 млн.

Тройку лидеров замыкает McLaren с оценкой $4,4 млрд, выручкой $614 млн и прибылью $61 млн. С 2026 года титульным спонсором британской команды станет Mastercard, которая будет платить $100 млн в год.

Рейтинг Forbes:

• Ferrari - $6,5 млрд

• Mercedes - $6 млрд

• McLaren - $4,4 млрд

• Red Bull - $4,3 млрд

• Aston Martin - $3,2 млрд

• Williams - $2,5 млрд

• Alpine - $2,45 млрд

• Sauber - $2,4 млрд

• Racing Bulls - $2,3 млрд

• Haas - $1,5 млрд