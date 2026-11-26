Газ, который образуется при выплавке феррохрома, на Актюбинском заводе ферросплавов намерены превратить в электричество. Для этого здесь строят утилизационную электростанцию мощностью 80 МВт. Проект позволит не только получать собственную электроэнергию, но и эффективнее использовать промышленные ресурсы, которые раньше не находили такого применения.

Установка станет первым в СНГ проектом промышленной генерации электроэнергии с использованием ферросплавного газа. Строительство ведется на Актюбинском заводе ферросплавов АО «ТНК «Казхром», входящем в состав ERG.

Будущая станция сможет перерабатывать более 80 тысяч кубометров ферросплавного газа в час и производить до 532 млн кВт·ч электроэнергии ежегодно.

«Мы сможем использовать ферросплавный газ, который образуется при производстве феррохрома, для выработки собственной электроэнергии. Это позволит эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, снизить потребление традиционных энергоносителей и сделать производство более экологичным», — отметил генеральный директор АО «ТНК «Казхром» Ержан Абдулабеков.

По его словам, проект является частью экологической стратегии ERG и вносит вклад в достижение Казахстаном цели по углеродной нейтральности к 2060 году. Кроме того, собственная генерация должна повысить энергетическую устойчивость предприятия и региона.

На строительной площадке уже возводят основные объекты электростанции. Ведется монтаж двух паровых котлов высокого давления, строятся главный корпус, турбинное отделение, газгольдер, градирня и дымовая труба. Параллельно прокладывают инженерные сети и устанавливают электротехническое оборудование.

Одна из главных сложностей – интеграция новой станции в инфраструктуру действующего производства. Предстоит наладить технологическую связь с четвертым плавильным цехом, организовать прием и подготовку газа, а затем передачу выработанной электроэнергии в заводскую сеть.

«Значительная часть работ выполняется в условиях действующего производства. Все это требует тщательного планирования, высокой инженерной компетенции и слаженной работы проектной команды, специалистов завода и подрядных организаций», — рассказал руководитель проекта УЭС Медет Сатов.

Между тем сам четвертый плавильный цех, который станет источником ферросплавного газа для электростанции, заслуживает отдельного внимания. Это одно из наиболее технологичных подразделений предприятия. Здесь установлены четыре печи постоянного тока мощностью 72 МВт каждая – самые мощные в мире в своем классе. Сейчас оборудование стабильно работает на мощности 75 МВт.

В июле 2025 года одна из печей, №43, установила мировой рекорд: за один технологический цикл удалось выплавить 177 тонн высокоуглеродистого феррохрома. Результат зарегистрирован World Book of Records.

Цех работает с 2014 года. За это время специалисты освоили уникальную технологию и превысили первоначальные проектные показатели. Сегодня на его долю приходится около 60% всей продукции Актюбинского завода ферросплавов. Запуск цеха позволил увеличить производственные возможности предприятия более чем вдвое – с 300 до 700 тысяч тонн ферросплавов в год.

Ход строительства электростанции и работу плавильного цеха журналистам показали в рамках пресс-тура. Новый объект должен связать два важных направления промышленного развития: более эффективное использование ресурсов и снижение зависимости от традиционных источников энергии.