Фестиваль «Асыл бесік – Ақсуат»: турнир по тогызкумалаку проходит в Абайской области

В масштабном мероприятии, объединившем национальный спорт, искусство, образование и духовность, принимают участие спортсмены, деятели культуры и гости со всех уголков страны.

На церемонии открытия фестиваля с поздравительной речью выступил аким области Берик Уали, отметивший значение мероприятия.

Земля Аксуата, раскинувшаяся у подножия Тарбагатая, – это священный край, занимающий особое место в истории и судьбе нашего народа. Этот благодатный регион, где, как говорится, «если потянуть за шерсть – потечет масло, если тронуть камень – заговорит история», подарил стране множество выдающихся личностей, обогативших духовное наследие нации. Поэтому проведение сегодняшнего мероприятия именно на этой священной земле имеет особый смысл. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал: «Мы должны быть патриотами и государственниками. Нет большего счастья, чем любить свою Родину. Человек, чье сердце бьется со словами «Моя Родина, мой народ, моя земля», не боится никаких трудностей».

Среди нас есть именно такие люди, искренне любящие свою страну. От имени жителей района и области выражаю благодарность нашим землякам – меценатам Дулату Тастекееву и Кайырлы Касенову, которые поддерживают проведение этого большого праздника. В этом году значение фестиваля стало еще выше. «Асыл бесік – Ақсуат» включен в перечень республиканских культурно-массовых мероприятий и проводится на широком уровне. Это высокая оценка историко-духовного потенциала Аксуатского региона. Символично и то, что программа фестиваля начинается с мероприятий у мавзолея Ырғызбай ата – это знак уважения к прошлому и преемственности духовных ценностей. Фестиваль проводится уже в девятый раз, объединяя национальный спорт, искусство, образование и культуру», – сказал глава региона.

В ходе мероприятия организаторы вручили ключи от квартиры многодетной матери. Также были вручены медали «Тарбағатай тарланы», «Асыл ана», «Асыл тас», а двум студентам предоставлены образовательные гранты.

В рамках фестиваля впервые организован республиканский турнир по тогызкумалаку. Также проходят турнир по қазақ күресі ASSYL ARLAN, конные скачки ASSYL TULPAR, соревнования по аударыспаку и областной интеллектуальный конкурс «Артық білім – кітапта».

В турнире ASSYL ARLAN определятся победители в категориях «өгіз палуан» и «түйе палуан», а в рамках ASSYL TULPAR состоятся аламан бәйге на 25 километров, топ бәйге на 15 километров и скачка «Ақсуат арғымағы» на 20 километров.

Программа фестиваля, рассчитанная на три дня, началась с памятных мероприятий у мавзолея Ырғызбай ата и включает национальные спортивные соревнования, культурно-массовые мероприятия, театрализованные постановки и концертные программы. В рамках фестиваля будет показан музыкальный спектакль театра ASSYLTAS «Ауыл кеші көңілді», а также организован гала-концерт.