Фестиваль трех поколений проходит по всему Казахстану: ожидается более 3,5 тысячи участников

С 1 по 4 октября в Казахстане проходит республиканский фестиваль «Үш ұрпақ – ортақ мұрат», организованный партией «Әділет» к Международному дню пожилых людей. В разных регионах страны запланировано 20 мероприятий, которые должны объединить более 3,5 тысячи участников.

Главная идея фестиваля — создать площадку для общения людей разных поколений и передачи жизненного опыта, знаний и традиций. В мероприятиях участвуют пожилые казахстанцы, молодежь, депутаты, волонтеры и партийный актив.

Центральное мероприятие прошло в столичном парке «Жетісу». Заместитель председателя партии «Әділет» Ержан Жылкыбаев отметил, что внимание к старшему поколению не должно ограничиваться праздничными датами.

«Молодежь должна знать свои корни, уважать труд старших и перенимать их опыт. В свою очередь, старшему поколению важно оставаться активной частью общественной жизни. Именно такая связь поколений укрепляет наши общие ценности – уважение, ответственность, трудолюбие, солидарность и патриотизм», — сказал Ержан Жылкыбаев.

Вместо обычной концертной программы организаторы сделали акцент на совместных мероприятиях. Участники занимаются спортом, играют в национальные игры, участвуют в творческих встречах и обсуждают вопросы семьи, воспитания и сохранения традиций.



Например, в Шымкенте пожилые люди соревновались в бильярде, настольном теннисе, шашках и шахматах. В Павлодаре состоялся турнир по бильярду среди ветеранов труда. Его участникам — от 65 до 88 лет.

Отдельное направление фестиваля связано с цифровой грамотностью. На площадке «Цифрлық ата, цифрлық әже» молодые волонтеры помогают пожилым людям пользоваться цифровыми сервисами, рассказывают о безопасности в интернете и способах защиты от мошенников.

Также участники могут записать видеопослания будущим поколениям, сыграть в тоғызқұмалақ и асық ату, познакомиться с традиционными ремеслами. В Астане перед гостями выступил народный ансамбль ветеранов «Есіл толқындары», участникам которого от 65 до 81 года.