Фестиваль "Цветение яблони Сиверса" прошел в Жетысу

На территории Государственного национального природного парка «Жоңғар-Алатау», вблизи села Тополевка Сарканского района области Жетысу, на высоком организационном уровне прошёл фестиваль «Цветение яблони Сиверса», посвящённый уникальному природному явлению, передает BAQ.KZ.

Масштабное мероприятие было направлено на развитие туристического потенциала региона, продвижение экологического туризма, популяризацию природного наследия области, а также формирование культуры сохранения природного фонда яблони Сиверса, имеющей мировое значение.

Фестиваль посетили более 7 тысяч человек. Кроме того, в мероприятии приняли участие более 50 блогеров и инфлюенсеров, которые способствовали продвижению туристического потенциала области Жетісу и популяризации фестиваля среди широкой аудитории.

Стоит отметить, что область Жетысу является одним из основных природных ареалов произрастания дикой яблони Сиверса, которая считается прародителем всех культурных сортов яблок в мире. По оценкам учёных, около 48% мирового природного фонда этого уникального вида сосредоточено именно в регионе Жетысу.

В рамках фестиваля гостям была представлена насыщенная программа: посещение цветущих яблоневых массивов Сиверса, художественный конкурс в формате pleinair, культурно-массовые мероприятия, национальные спортивные игры, выставки ремесленников, мастер-классы и концертная программа.

Особое место в программе занял международный творческий проект с участием художников из зарубежных стран. Свои работы представили мастера из России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Турции и Казахстана. По итогам выставки участники были награждены за вклад в развитие культурного обмена и продвижение природного наследия региона через искусство.

Главными музыкальными гостями фестиваля стали казахстанские исполнители Bayansulu и Қуандық Рахым, выступление которых стало ярким украшением праздничной программы.

Фестиваль, включённый в республиканский календарь мероприятий, подтвердил свою значимость как важная культурно-туристическая площадка, способствующая развитию внутреннего и въездного туризма, укреплению туристического имиджа области Жетісу и продвижению уникального природного потенциала региона на международном уровне.