Фестивальное лето стартовало в Алматы с громких музыкальных событий

Алматы уверенно задает темп летнему сезону 2026 года. Первая неделя лета уже запомнилась сразу несколькими крупными культурными событиями, которые собрали тысячи зрителей и подтвердили статус мегаполиса как одного из главных центров культурной жизни страны, передает BAQ.kz.

Музыкальный старт лета

Одним из первых крупных событий сезона стал Beu Fest Almaty, который прошел на территории Международного комплекса лыжных трамплинов "Сункар". В этом году фестиваль отметил свое пятилетие. На сцене выступили Ninety One, Кайрат Нуртас, Shiza, Ulukmanapo, Мирбек Атабеков и другие популярные исполнители.

Не менее заметным событием стал запуск нового проекта ALMATY SUMMER FEST. Фестиваль под открытым небом проходит на площадке Театра традиционного искусства "Алатау" и объединяет музыку, развлекательные программы и семейный отдых.

На открытии перед зрителями выступили Кайрат Нуртас, Луина, Айдана Меденова, группа ALFA, Улангасыр Ками, Аман Ахмет, Arsenaleen, IGIGAI, Akbotiz и DJ Akhmetoff.

Новая культурная площадка для города

Особенностью ALMATY SUMMER FEST стало его проведение в Алатауском районе. По данным городского управления культуры, новая площадка позволит жителям района посещать крупные культурные мероприятия рядом с домом и станет дополнительным пространством для семейного и молодежного досуга.

В течение всего летнего сезона каждую субботу здесь будут проходить концерты в формате Open Air с участием популярных артистов и творческих коллективов.

The Spirit of Tengri вновь собрал тысячи зрителей

Еще одним ярким событием начала лета стал фестиваль The Spirit of Tengri, который традиционно объединяет поклонников этнической и современной музыки.

Специальным гостем фестиваля стал легендарный вокалист проекта Enigma Andru Donalds. Концерт под открытым небом стал одним из самых обсуждаемых музыкальных событий последних дней и собрал большую аудиторию любителей живой музыки.

Впереди – Cirque du Soleil

Фестивальный сезон в Алматы только набирает обороты. Уже в ближайшие дни город примет одно из самых ожидаемых международных шоу года.

Легендарный Cirque du Soleil впервые привезет в южную столицу постановку OVO. Зрителей ждет фантастический мир насекомых, впечатляющие акробатические номера, живая музыка, яркие декорации и десятки артистов со всего мира.

Показы пройдут на площадке "Алматы Арена" и, как ожидается, станут одним из главных культурных событий нынешнего лета.

Все районы города охвачены

Сегодня крупные фестивали и концерты проходят не только в центральной части Алматы, но и в других районах мегаполиса. Такой подход делает культурные события более доступными для жителей, способствует развитию городской инфраструктуры и формированию новых общественных пространств.

Кроме того, насыщенная афиша повышает туристическую привлекательность Алматы, привлекая гостей из регионов Казахстана и зарубежных стран.

Лето больших событий

Проведение масштабных фестивалей также соответствует задачам общенациональных инициатив "Таза Қазақстан" и "Заң мен тәртіп". Во время мероприятий особое внимание уделяется благоустройству территорий, поддержанию чистоты общественных пространств, экологической культуре, а также вопросам безопасности и общественного порядка.

Все это позволяет создавать комфортную городскую среду для жителей и туристов, укрепляя репутацию Алматы как современного, безопасного и гостеприимного мегаполиса.

Таким образом, Алматы вновь подтверждает статус культурной столицы Казахстана, превращая лето в сезон музыки, ярких эмоций и масштабных международных событий.