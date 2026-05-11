Фейерверк из окна: в Атырау арестовали участников ночного заезда

В Атырау полицейские установили и доставили в отдел всех участников инцидента, устроивших опасные манёвры на дороге и запуск фейерверка из автомобиля, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в правоохранительных органах, водитель нарушил правила дорожного движения, выполняя рискованные манёвры и создавая аварийную ситуацию. Кроме того, он управлял транспортным средством, в то время как пассажир высовывался из окна автомобиля.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Им вменяются мелкое хулиганство, использование пиротехнических изделий в населённом пункте и нарушение ночного покоя граждан.

По факту хулиганства водитель и пассажир подвергнуты административному аресту. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.

В полиции напомнили, что любые нарушения правил дорожного движения влекут ответственность в соответствии с законодательством, подчеркнув, что дорога не прощает ошибок.