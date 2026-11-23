Праздник на несколько минут, а последствия – для всего района. В Алматы напомнили об ответственности за запуск салютов и петард в неположенных местах. Нарушителям грозят штрафы и конфискация пиротехники, а с января 2027 года в городе начнут действовать дополнительные экологические ограничения, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Eco Almaty, за использование пиротехники в непредназначенных местах, если это нарушает покой граждан и установленный порядок, предусмотрена ответственность по статье 436 КоАП РК.

За первое нарушение штраф составляет 20 МРП, за повторное – 30 МРП. В первом случае также предусмотрена конфискация пиротехнических изделий.

При этом штрафуют не за сам факт запуска фейерверка и не за загрязнение воздуха, а за нарушение установленных правил.

После праздника дым остаётся

Экологи обращают внимание и на другую сторону шумных торжеств. Когда в небе взрываются фейерверки, в воздух попадают дым, сажа и мелкие частицы.

Особенно заметны последствия в безветренную погоду, когда загрязняющие вещества хуже рассеиваются.

Поэтому даже короткий салют может стать дополнительным источником загрязнения городского воздуха.

Что изменится с 8 января 2027 года

В Алматы готовят и дополнительные ограничения для любителей пиротехники.

С 8 января 2027 года вступит в силу положение Правил охраны атмосферного воздуха, запрещающее запуск гражданской пиротехники в зоне с низким уровнем выбросов – LEZ.

Однако это не означает, что с указанной даты фейерверки автоматически запретят во всём Алматы.

Для применения нового ограничения акимат должен отдельно утвердить границы экологической зоны. После этого запрет будет действовать именно на определённой территории.

В Eco Almaty призвали жителей отказаться от салютов и петард, чтобы не мешать окружающим и не создавать дополнительных источников загрязнения воздуха.