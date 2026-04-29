Фейерверки в кафе Алматы попали на видео: ДЧС начало проверку

В одном из кафе Алматы сотрудники заведения решили необычно поздравить гостей, зажгли свечи и фейерверки прямо в помещении, что едва не привело к пожару. Видео инцидента распространилось в социальных сетях, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

На кадрах видно, как в зале кафе используются пиротехнические элементы рядом с посетителями. Пользователи соцсетей раскритиковали действия персонала, указав на угрозу безопасности гостей и возможное возгорание.

«В связи с распространяемой информацией о возгорании в одном из кафе сообщаем, что на пульт “101” обращений по данному факту не поступало», - отметили в ведомстве.

При этом в ДЧС заявили, что после появления информации в социальных сетях сотрудники проведут соответствующие проверочные мероприятия в установленном законом порядке.

Также в ведомстве уточнили, что при поступлении жалобы или официального обращения, а также после выяснения всех обстоятельств, могут быть приняты меры административного реагирования.

В ДЧС призвали граждан и представителей бизнеса строго соблюдать требования пожарной безопасности. В случае пожара или признаков возгорания необходимо незамедлительно звонить по номеру «101».