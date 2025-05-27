В одном из местных Telegram-каналов появилась информация о нападении мужчины с ножом на двух женщин. В полиции заявили, что это фейк, передаёт BAQ.KZ.

"Пришло сообщение о нападении с ножом на Днепропетровской, 84: сегодня в три утра вышли из дома, а в соседнем доме мужик зарезал двух женщин. Сильные ножевые ранения, нас было трое и мы помогали этим женщинам как могли. Одну вытащили из дома, а другую не смогли, вызвали полицию и медиков", - говорится в распространяемом сообщении.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

"На месте вызова полицейскими установлено, что находясь в гостях, мужчина кулаком ударил по стеклянной двери и порезал руку, после чего обратился за медицинской помощью", - прокомментировали стражи порядка.

Правоохранители призвали доверять только официальным источникам, так как это сообщение вызвало широкий резонанс среди пользователей Казнета.