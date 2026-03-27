Фейк из Threads: в Астане задержали автора поста
Житель Астаны выдумал историю о насилии в армии и распространял ее в соцсетях.
В Астане задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве и распространении ложной информации в социальной сети Threads, передает BAQ.KZ.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый публиковал в соцсетях вымышленную историю о якобы пережитом насилии во время службы в армии.
«В социальной сети Threads некий пользователь с анонимного аккаунта сообщил, что подвергся сексуальному насилию при прохождении воинской службы и в настоящее время опасается преследования», — сообщили в полиции.
В своих публикациях он описывал события, утверждая, что вернулся из армии год назад, но до сих пор не может забыть произошедшее.
«Автор поста уверял, что якобы командир, угрожая, принудил его к действиям сексуального характера», — отметили в ведомстве.
История вызвала широкий резонанс среди пользователей и получила большое распространение в соцсетях. Однако в ходе проверки выяснилось, что изложенные факты не соответствуют действительности.
В результате оперативных мероприятий личность автора была установлена, после чего он был задержан.
В настоящее время по данному факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
