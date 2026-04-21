Фейк про задержание иностранцев с оружием опровергли в полиции Астаны
В ДП Астаны заявили, что угрозы для жителей не было.
В департаменте полиции Астаны прокомментировали распространяемую в социальных сетях информацию о якобы задержании иностранцев с арсеналом оружия в жилом доме, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в полиции, данные сведения не соответствуют действительности.
«Сообщение о задержании иностранцев с арсеналом оружия, распространяемое в социальных сетях, является недостоверным», — заявили в ДП.
При этом факт обращения действительно имел место. По данным ведомства, сигнал поступил от бдительной жительницы, после чего на место оперативно прибыли сотрудники полиции.
В ходе проверки установлено, что в одном из ящиков находились предметы антикварного оружия, представляющие историческую и культурную ценность.
«По заключению экспертов, они не относятся к современному боевому оружию. Угрозы для жителей не установлено», — уточнили в полиции.
В настоящее время по данному факту проводится проверка в рамках действующего законодательства.
В департаменте также призвали граждан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.
