Фейк про задержание иностранцев с оружием опровергли в полиции Астаны

В департаменте полиции Астаны прокомментировали распространяемую в социальных сетях информацию о якобы задержании иностранцев с арсеналом оружия в жилом доме, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в полиции, данные сведения не соответствуют действительности.

«Сообщение о задержании иностранцев с арсеналом оружия, распространяемое в социальных сетях, является недостоверным», — заявили в ДП.

При этом факт обращения действительно имел место. По данным ведомства, сигнал поступил от бдительной жительницы, после чего на место оперативно прибыли сотрудники полиции.

В ходе проверки установлено, что в одном из ящиков находились предметы антикварного оружия, представляющие историческую и культурную ценность.

«По заключению экспертов, они не относятся к современному боевому оружию. Угрозы для жителей не установлено», — уточнили в полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка в рамках действующего законодательства.

В департаменте также призвали граждан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.