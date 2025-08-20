Национальный Банк Казахстана обращает внимание граждан на возросшие риски утечки персональных данных и призывает к усилению мер цифровой безопасности при использовании онлайн-сервисов, передает BAQ.KZ.

Банковские приложения, маркетплейсы, мобильные платформы — все они стали приоритетной мишенью для киберпреступников, которые всё чаще прибегают к хитроумным схемам хищения данных.

Мошенники используют поддельные сайты, вредоносные ссылки, фишинговые сообщения и даже QR-коды для получения логинов, паролей и реквизитов банковских карт. Под предлогом участия в опросах, розыгрышах и конкурсах они собирают не только контактную информацию, но и биометрические данные. Эти сведения, включая фото, аудио и видео, затем применяются с помощью нейросетей для создания фальшивых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Через них злоумышленники рассылают сообщения якобы от имени друзей и родственников с просьбами перевести деньги на "безопасный" счёт.

Особую обеспокоенность вызывает то, что преступники всё чаще выдают себя за сотрудников Национального Банка, полицейских, коммунальщиков, представителей медучреждений или почтовых служб. С целью убедительности они используют поддельные документы и подмену номеров телефонов, делая свои звонки максимально похожими на официальные.

Нацбанк подчёркивает: передача паролей, SMS-кодов, реквизитов карт и других конфиденциальных данных третьим лицам — прямой путь к финансовым потерям. Гражданам настоятельно рекомендуется проверять настройки конфиденциальности в своих аккаунтах, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, избегать подозрительных ссылок и устанавливать антивирусное ПО.

В случае, если вы стали жертвой попытки мошенничества или узнали о незаконном использовании своих данных, необходимо незамедлительно обратиться в Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, а также подать заявление в правоохранительные органы. Только бдительность и цифровая грамотность помогут защитить себя в условиях роста киберугроз.