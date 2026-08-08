Фейки от имени госорганов: казахстанцев предупредили о новой угрозе

Центр по борьбе с дезинформацией сообщил о распространении в соцсетях поддельных заявлений, пресс-релизов, фото- и видеоматериалов с изображениями первых руководителей государственных органов и Центральной избирательной комиссии. Граждан призывают проверять информацию только по официальным источникам.

Центр по борьбе с дезинформацией фиксирует очередную волну ложных материалов, распространяемых в социальных сетях. По данным ведомства, злоумышленники используют изображения государственных деятелей и представителей ЦИК РК для создания поддельных публикаций, заявлений и видеозаписей.

В Центре напомнили, что вся официальная информация, связанная с избирательным процессом, публикуется исключительно на ресурсах Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Ранее специалисты предупреждали о формировании злоумышленниками больших массивов фото- и видеоматериалов с изображениями публичных лиц. Такие материалы, по данным Центра, могут использоваться для последующего создания и распространения дезинформации.

По выявленным фактам распространения ложных сведений Генеральная прокуратура Казахстана проводит расследование. Случаи создания и распространения поддельного контента фиксируются правоохранительными органами.

В Центре призвали граждан не пересылать и не публиковать сообщения, аудио- и видеоматериалы, достоверность которых не подтверждена официальными источниками.

"Доверяйте только информации, полученной из официальных источников. Фото- и видеоматериалы можно проверить на специализированных сервисах. Несколько секунд, потраченных на проверку сообщения, могут уберечь от распространения недостоверного контента и связанных с этим правовых последствий", - говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией.

В ведомстве также подчеркнули, что лица, причастные к созданию и распространению противоправного контента, будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Казахстана.