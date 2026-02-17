Фейковая блокировка карт: казахстанцев массово разводят по новой схеме
Национальный Банк Казахстана предупреждает граждан о новом виде мошенничества, связанного с несанкционированной блокировкой банковских карт, передает BAQ.KZ.
Злоумышленники, используя личные данные из открытых источников, социальных сетей и маркетплейсов, звонят в контакт-центры банков от имени клиентов с ложным сообщением о «потере» карты. После блокировки карты мошенники связываются с владельцем, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов. Под предлогом «разблокировки» или перевода средств на «безопасный счёт» они пытаются получить доступ к SMS-кодам, паролям интернет-банкинга и CVV/CVC-кодам.
Кроме того, мошенники нередко просят граждан помочь с переводом денег третьим лицам, обещая за это финансовое вознаграждение. Эксперты предупреждают: такие действия могут считаться преступлением («дропперство») и грозят уголовной ответственностью.
Национальный Банк напоминает: сотрудники финансовых организаций никогда не запрашивают пароли, коды из SMS или удалённый доступ к телефону, а все вопросы по карте нужно уточнять только по официальным номерам колл-центров.
Банк призывает казахстанцев быть бдительными, не передавать реквизиты карт и не переводить деньги незнакомцам.
