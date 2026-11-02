Фейковая ядерная угроза: хакеры взломали приложение МЧС России
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Хакеры взломали мобильное приложение МЧС России и разослали через него ложные сообщения. О кибератаке ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению», – говорится в сообщении.
По данным «Рамблера», россиянам приходили фейковые предупреждения о запуске ядерных боеголовок. Такие публикации появились в каналах МЧС и РСЧС как минимум в девяти регионах, среди них Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Челябинская области и Башкортостан.
В МЧС заверили, что на систему оповещения взлом не повлиял.
«Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения», – подчеркнули в ведомстве.
Там пояснили, что людей предупреждают об опасности через сирены и громкоговорители, СМС-рассылку, теле- и радиовещание, а приложение служит лишь дополнительным сервисом. Сейчас специалисты устраняют уязвимость и восстанавливают работу приложения.
Накануне о кибератаках сообщил Росстат. По данным ведомства, атаки продолжались с 29 октября по 1 ноября, базы данных не пострадали, но официальный сайт временно приостановил работу.
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