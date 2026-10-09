Фейковые девушки, реальные долги: мужчин похищали и заставляли оформлять кредиты в столице
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Трое жителей столицы использовали фальшивые аккаунты девушек в Telegram, чтобы заманивать мужчин на встречи. Однако вместо свидания потерпевших ждала ловушка: их насильно вывозили за город, избивали и угрожали распространением компрометирующих видеозаписей.
Таким способом злоумышленники вымогали деньги у своих жертв. В общей сложности трое потерпевших лишились 2,2 млн теңге. Одного из мужчин заставили оформить микрокредит, а у другого отобрали автомобиль.
В суде государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимых.
По приговору суда трое мужчин осуждены за похищение людей и вымогательство к лишению свободы на сроки от 7 до 8 лет. Гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены.
Приговор вступил в законную силу.
Прокуратура столицы призывает граждан соблюдать осторожность при знакомствах в социальных сетях и мессенджерах.
За похищение человека и вымогательство при отягчающих обстоятельствах законодательством предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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