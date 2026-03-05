Фейковые цветы и подарки: мошенники активизировались перед 8 марта
Генпрокуратура предупредила о росте мошенничества в преддверии Международного женского дня.
В преддверии 8 марта мошенники начали активно использовать праздничный ажиотаж вокруг цветов и подарков. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает BAQ.KZ.
Схема с "доставкой цветов"
Чаще всего злоумышленники звонят и сообщают о якобы оформленной доставке цветов или подарка. Затем просят продиктовать SMS-код «для подтверждения заказа».
"Передача такого кода может привести к списанию денег, оформлению кредита или получению доступа к банковскому приложению", - предупредили в Генпрокуратуре.
Иногда мошенники представляются сотрудниками банков, служб безопасности или курьерских компаний.
Фейковые магазины с "огромными скидками"
Также перед праздником появляются поддельные страницы в соцсетях, где предлагают цветы и подарки по очень низким ценам. После предоплаты такие продавцы просто исчезают.
В Генпрокуратуре советуют покупать подарки только у проверенных продавцов, не переходить по подозрительным ссылкам и никому не сообщать SMS-коды и банковские данные.
