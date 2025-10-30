В Казахстане зафиксирован новый всплеск интернет-мошенничества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК, за девять месяцев текущего года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 20,4 тысячи уголовных правонарушений, связанных с онлайн-мошенничеством. Это на 26,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сегодня каждый второй случай, квалифицируемый по статье 190 УК РК "Мошенничество", приходится именно на интернет-сферу. В целом количество всех преступлений по этой статье выросло на 3,6% и достигло 36,1 тысячи. Лидерами по числу подобных правонарушений стали Астана, Алматы, а также Карагандинская и Павлодарская области — на их долю пришлось почти 45% всех случаев. Меньше всего фактов интернет-мошенничества зафиксировано в Улытауской и Мангистауской областях.

Рост онлайн-преступности отмечается впервые с 2021 года, когда показатели увеличились сразу на 51,2%. При этом уровень раскрываемости интернет-мошенничества остаётся низким — 42,8% за январь–сентябрь текущего года. Более половины уголовных дел прекращается из-за неустановления виновных, однако этот показатель постепенно снижается.

Наиболее распространённой схемой остаются звонки и SMS от "сотрудников банка", убеждающих перевести деньги на "безопасный счёт". Таких случаев зарегистрировано почти 5 тысяч — в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Также активно растёт количество обманов при онлайн-покупках и предоставлении услуг — 4,4 тысячи случаев, а число мошенничеств с онлайн-займами увеличилось на 50,7%, до 4 тысяч. Отдельного внимания требуют преступления, связанные с криптовалютами и финансовыми пирамидами — их зарегистрировано соответственно 425 и 1,2 тысячи.

Для борьбы с киберпреступностью при Национальном банке действует Антифрод-центр. За 10 месяцев его специалисты предотвратили ущерб на сумму более 2,5 миллиарда тенге и выявили свыше 60 тысяч подозрительных операций. Тем не менее общий ущерб от всех видов мошенничества за три квартала 2025 года превысил 116,9 миллиарда тенге, из которых 8,3 миллиарда пришлись на интернет-преступления. Возместить потери удаётся лишь частично — в среднем возвращается около трети украденных средств.

Проблему интернет-мошенничества вновь обсудили в Мажилисе. Депутаты отметили, что мошенники действуют всё изощрённее, а уровень цифровой грамотности населения и защищённости банковских систем остаётся недостаточным. Звучали предложения рассматривать потерпевшими не только граждан, но и банки, чтобы стимулировать финансовые организации активнее противодействовать преступным схемам.

Эксперты сходятся во мнении, что борьба с интернет-мошенничеством требует системных мер — от повышения цифровой грамотности и совершенствования технологий защиты данных до ужесточения контроля за деятельностью онлайн-кредиторов и посредников. Пока же статистика свидетельствует: виртуальные аферисты по-прежнему остаются на шаг впереди.