Рост цен на нефть на фоне нового витка конфликта на Ближнем Востоке усиливает финансовое давление на европейские авиакомпании. Инвесторы и отраслевые эксперты предупреждают, что слабые перевозчики могут столкнуться с реструктуризацией, поглощением или банкротством, сообщает Reuters.

По данным агентства, после пандемии многие авиакомпании смогли восстановить финансовое положение, однако очередной скачок цен на авиатопливо вновь ухудшил ситуацию.

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) уже почти вдвое снизили прогноз прибыли мировой авиационной отрасли на 2026 год. Среди причин – конфликт на Ближнем Востоке, рост стоимости топлива и перебои на ключевых воздушных маршрутах.

Некоторые перевозчики уже испытывают трудности

По информации Reuters, британская бюджетная авиакомпания easyJet близка к сделке по продаже американским инвесторам, латвийская airBaltic ищет краткосрочное финансирование, чтобы избежать дефолта, а норвежская Norse Atlantic проводит стратегический пересмотр бизнеса.

При этом аналитики отмечают, что наиболее уязвимыми остаются небольшие авиакомпании с ограниченными финансовыми резервами.

«Именно небольшие авиакомпании находятся в наибольшей зоне риска», – отметил авиационный аналитик Джеймс Холстед.

Авиакомпании сокращают планы роста

На фоне ухудшения рыночной ситуации многие перевозчики стали осторожнее подходить к расширению маршрутной сети и увеличению числа рейсов.

В частности, Airbus уже снизил прогноз мирового спроса на пассажирские самолеты на ближайшие 20 лет, объяснив это влиянием военных конфликтов и торговой напряженности.

Эксперты считают, что высокие цены на топливо, которое в отдельные периоды составляет более трети всех расходов авиакомпаний, могут стать решающим фактором для финансово слабых перевозчиков.

В отрасли ждут консолидацию

Глава IATA Уилли Уолш заявил Reuters, что при сохранении высоких цен на топливо часть авиакомпаний может прекратить работу или перейти под контроль более крупных игроков рынка.

По мнению участников отрасли, летний сезон еще позволит многим перевозчикам удержаться на плаву, однако наиболее сложный период ожидается зимой, когда спрос на авиаперевозки традиционно снижается.