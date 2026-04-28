ФИФА намерена увеличить призовой фонд чемпионата мира-2026
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах.
Сегодня 2026, 08:54
Сегодня 2026, 08:54Сегодня 2026, 08:54
109Фото: Getty Images
Международная федерация футбола ФИФА планирует увеличить призовой фонд чемпионата мира 2026 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
По данным The Guardian, решение связано с недовольством ряда национальных федераций, которые считают, что текущие выплаты не покрывают расходы на участие в турнире. Окончательное решение по этому вопросу ожидается на заседании в Ванкувер.
Ранее, в декабре 2025 года, общий призовой фонд турнира был установлен на уровне 727 миллионов долларов. Предполагалось, что каждая команда получит по 10,5 миллиона долларов, а победитель — 50 миллионов.
Рост расходов, по данным источников, связан прежде всего с проведением турнира в США, где значительно выше затраты на проживание, перелёты и налоги.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах — США, Канада и Мексика.
