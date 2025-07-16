Футбольные фанаты по всему миру готовятся к грандиозному событию: Международная федерация футбола (FIFA) объявила дату начала первого этапа продажи билетов на чемпионат мира 2026 года, передает BAQ.KZ.

Подача заявок откроется уже 10 сентября 2025 года.

На этом этапе каждый желающий сможет попытаться заполучить заветный билет, однако, как уточнили в FIFA, при превышении количества заявок над доступным числом билетов победители будут определяться случайным образом — по системе лотереи. Организаторы ожидают ажиотаж, сравнимый с олимпийским масштабом, и планируют выпускать билеты партиями, чтобы контролировать спрос.

Чтобы не остаться за бортом, FIFA советует фанатам уже сейчас зарегистрироваться на официальном сайте и создать специальный Fan ID, который станет обязательным условием для покупки билета.

"После невероятного успеха КЧМ-2025 в США интерес к мундиалю достигает новых высот. С нетерпением ждем возможности снова приветствовать весь мир в Северной Америке", — заявил президент FIFA Джанни Инфантино.

Чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным в истории: он пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах — Канаде, Мексике и США, а участие в нём примут впервые 48 сборных.