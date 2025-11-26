Международная федерация футбола (FIFA) официально утвердила состав корзин и процедуру итоговой жеребьёвки группового этапа ЧМ‑2026, который пройдёт впервые в расширенном формате с участием 48 сборных, передаёт BAQ.KZ.

Жеребьёвка состоится 5 декабря в Вашингтоне (США). На церемонии будут распределены 48 команд по 12 группам по четыре команды в каждой.

Корзины распределены так:

• Корзина 1: три страны‑хозяйки турнира - США, Канада, Мексика - получат гарантированные места; к ним добавлены девять сильнейших команд по последнему рейтингу FIFA (включая Испанию, Аргентину, Францию, Англию, Бразилию, Германию и др.).

• Корзины 2, 3 и 4 сформированы на основе рейтинга и регионального распределения, при этом в четвёртую корзину попадут также команды, которые получат путёвки через стыковые матчи.

Особенностью жеребьёвки станет новая схема: четыре главных фаворита - Испания, Аргентина, Франция и Англия - будут распределены так, чтобы не встретиться друг с другом до полуфинала турнира (при условии, что они пройдут группы).

Также соблюдается правило, ограничивающее число команд из одной конфедерации в группе: группа не может содержать более одной команды от одной конфедерации, за исключением УЕФА - там допускается максимум две европейские сборные.

После жеребьёвки, которая состоится 5 декабря, 6 декабря будет опубликован окончательный календарь матчей - с распределением по стадионам и временем начала игр.

Такой формат и распределение корзин, как отмечает Международная федерация футбола, призваны обеспечить равномерное распределение сильных и слабых команд по группам, а также минимизировать ранние столкновения фаворитов, что повышает шансы на драматичные плей‑офф и финальные матчи.