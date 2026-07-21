ФИФА открыла дело против сборной Аргентины после скандального финала ЧМ-202

Международная федерация футбола (ФИФА) начала дисциплинарное расследование в отношении сборной Аргентины после финала чемпионата мира 2026 года. Поводом стало неспортивное поведение нескольких игроков и представителя тренерского штаба сразу после финального свистка.

Как сообщили в ФИФА, дисциплинарный комитет изучит обстоятельства произошедшего и примет решение о возможных санкциях. По данным организации, после окончания матча аргентинский полузащитник Леандро Паредес ударил защитника сборной Испании Эрика Гарсию и толкнул хавбека Гави. Защитник Науэль Молина, как утверждается, попытался ударить Родри, а помощник главного тренера сборной Аргентины Роберто Айяла вступил в конфликт с Дани Ольмо.

В ФИФА отметили, что дополнительные подробности будут опубликованы после завершения расследования и подготовки официального отчета дисциплинарного комитета. Напомним, финал чемпионата мира прошел в Нью-Джерси и завершился победой сборной Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время. Для испанцев этот титул стал вторым в истории после триумфа на мундиале 2010 года.