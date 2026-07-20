Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) от чемпионата мира достигнут около 15 млрд долларов, что станет рекордным показателем в истории организации, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian.

Первоначально ФИФА прогнозировала выручку на уровне 11 млрд долларов, однако фактические доходы оказались значительно выше ожиданий.

О финансовых итогах турнира президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил представителям национальных футбольных ассоциаций во время встречи с членами организации.

По данным источников, основным фактором роста доходов стали продажи билетов и премиальных пакетов гостеприимства (hospitality), а также активность на вторичном рынке.

ФИФА получает комиссию с каждой перепродажи билета: 15% оплачивает покупатель и еще 15% – продавец. Высокий спрос на матчи чемпионата мира позволил организации существенно увеличить поступления по этой статье.

Ожидается, что рекордная выручка позволит увеличить финансовый фонд ФИФА, предназначенный для поддержки национальных футбольных ассоциаций – участников чемпионата мира.

Окончательный механизм распределения дополнительных средств пока не утвержден, однако, по информации источников, национальные федерации могут рассчитывать на увеличение выплат.

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