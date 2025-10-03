Международная федерация футбола представила официальный мяч чемпионата мира 2026 года. Соревнование впервые пройдет сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике, передает BAQ.KZ со ссылкой на Чемпионат.

Мяч получил название TRIONDA. Его дизайн выполнен в трёх цветах - красном, синем и зелёном, символизирующих страны-хозяйки чемпионата.

Чемпионат мира 2026 года станет крупнейшим в истории: участие примут 48 национальных сборных. Они будут разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф выйдут по два лидера каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Нововведением турнира станет стадия 1/16 финала, которая добавится к привычному формату плей-офф.