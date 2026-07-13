ФИФА рассмотрит возможность расширения чемпионата мира до 64 сборных

ФИФА после завершения чемпионата мира 2026 года рассмотрит возможность дальнейшего расширения турнира – с 48 до 64 сборных. Об этом сообщает BBC Sport.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация намерена проанализировать перспективы такого формата после окончания нынешнего мирового первенства. По его мнению, чемпионат мира должен быть доступен для как можно большего числа стран, поскольку это способствует развитию футбола во всем мире.

Инфантино также отметил, что первый чемпионат мира с участием 48 сборных, который проходит в 2026 году, оказался успешным. В частности, он обратил внимание на выступление африканских команд, большинство из которых сумели выйти в плей-офф.

Формат мирового первенства уже был расширен с 32 до 48 команд решением Совета ФИФА в 2017 году. Идея увеличить число участников до 64 сборных была официально предложена Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ) в 2025 году, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

При этом инициатива вызвала критику со стороны ряда футбольных функционеров. Против дальнейшего расширения турнира ранее выступили президент УЕФА Александер Чеферин, глава Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа и президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни. По их мнению, увеличение числа участников может негативно сказаться на качестве соревнований и системе квалификации.

Как отмечает BBC Sport, окончательное решение о возможном расширении чемпионата мира будет принимать Совет ФИФА.