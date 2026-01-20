FIFA Series 2026: определились соперники сборной Казахстана
Сборная Казахстана узнала своих соперников на FIFA Series 2026 - международном турнире по футболу, организованном FIFA, передает BAQ.KZ.
В группе Казахстана будут Намибия, Коморские острова и Кувейт. Все матчи пройдут с 23 по 31 марта 2026 года на стадионе "Астана Арена" в Астане.
Страна войдет в число первых, принимающих FIFA Series 2026. Помимо Казахстана, игры турнира примут Австралия, Азербайджан, Индонезия, Маврикий, Пуэрто-Рико, Руанда и Узбекистан. Женские сборные проведут свои матчи в Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Таиланде.
В каждой группе по четыре команды из разных континентов, каждая из которых сыграет по два матча. Такой формат позволяет сохранить оптимальное количество игр и повысить качество международных встреч.
