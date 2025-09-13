Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила реформу календаря сборных, которая начнет действовать с 2026 года, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на sports24.kz.

Согласно изменениям, сентябрьская и октябрьская паузы объединяются в одно большое окно продолжительностью 16 дней. Первое такое международное "окно" пройдет с 21 сентября по 6 октября 2026 года.

Ноябрьская пауза сохранит прежний формат — с 9 по 17 ноября, а аналогичная двухнедельная пауза предусмотрена и в марте 2027 года — с 23 по 31 марта.

Обновленный график закреплен ФИФА как минимум до 2030 года.

Для сравнения, в сезоне-2025/26 клубные чемпионаты будут прерываться четыре раза: первая пауза уже состоялась в начале сентября, следующие пройдут в октябре и ноябре, а финальное окно откроется в конце марта.