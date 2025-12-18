Международная федерация футбола объявила о существенном увеличении призового фонда чемпионата мира 2026 года. По сравнению с предыдущим турниром в Катаре он вырастет на 50 процентов, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщили после заседания совета ФИФА в Дохе, общая сумма распределяемых средств составит 727 миллионов долларов. Из них 655 миллионов будут направлены в виде призовых национальным сборным - участницам мирового первенства.

Победитель турнира получит 50 миллионов долларов, финалист - 33 миллиона. За третье место предусмотрено 29 миллионов, за четвёртое - 27 миллионов. Команды, занявшие места с пятого по восьмое, заработают по 19 миллионов, с девятого по шестнадцатое - по 15 миллионов, с 17-го по 32-е - по 11 миллионов, а участники, занявшие места с 33-го по 48-е, - по 9 миллионов долларов.

Кроме того, каждая сборная, прошедшая квалификацию, получит 1,5 миллиона долларов на подготовку к турниру. Таким образом, минимальная гарантированная выплата за участие в ЧМ-2026 составит 10,5 миллиона долларов.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира участие примут 48 национальных сборных, а финальный матч состоится на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси.